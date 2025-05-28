Водителей будут лишать прав за лекарства

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект правительства, ужесточающий административную ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения, вызванного приемом лекарственных препаратов.
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