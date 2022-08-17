Американскими ракетами в ЛНР разрушена школа, на которой работали алтайские строители

Фото: Представительство ЛНР в СЦККУкраинские войска в ночь на 16 августа выпустили ракеты из американских HIMARS по посёлку Родаково в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Фото: Представительство ЛНР в СЦККУкраинские войска в ночь на 16 августа выпустили ракеты из американских HIMARS по посёлку Родаково в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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