В Астрахани начинается серия плановых отключений холодной воды. Первый на очереди – микрорайон Бабаевского

Северную окраину города ждет 17-часовое «обезвоживание». В связи с проведением профилактических работ, а также подготовкой сетей и сооружений водопровода к работе в весенне-летний период в Астрахани будет прекращена подача питьевой воды по следующему графику: с 21:00 21 апреля до 14:00 22 апреля - водозаборные очистные сооружения №3 (микрорайон Бабаевского); с 21:00 12 мая до 14:00 13 мая - правобережные очистные сооружения водопровода №1 (Трусовский район - от посёлка Приволжье до микрорайона III Интернационал); с 21:00 19 мая до 14:00 20 мая - левобережные очистные сооружения водопровода (Кировский, Советский и Ленинский районы - за исключением микрорайона Бабаевского); с 21:00 26 мая до 14:00 27 мая - правобережные очистные сооружения водопровода №2 (Трусовский район - от поселка АЦКК до поселка Стрелецкое).