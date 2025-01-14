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Пророчество на грани свершения: катастрофа немыслимой силы обрушится и все сотрет с земли

Пророчество на грани свершения: катастрофа немыслимой силы обрушится и все сотрет с земли

Пророчество на грани свершения: катастрофа немыслимой силы обрушится и все сотрет с земли Ольга БезродняяПророчества предупреждают людей об опасностях, когда природа может встать против человека и сотрет все с земли, как когда-то было со всемирным потом.

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Комментарии
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Наташа Устинова
Вот и хорошо. Смоет эту заразу Америку
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17 час.
НУ
Наташа Устинова
И иже с ней
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17 час.

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