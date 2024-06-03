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Как выглядят дети православного миллиардера Германа Стерлигова, которых он лишил наследства

Как выглядят дети православного миллиардера Германа Стерлигова, которых он лишил наследства

Герман Стерлигов стал не только успешным предпринимателем, но и главой многодетного семейства. У миллиардера и  потомка российских дворян пятеро детей.

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