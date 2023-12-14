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Минобороны России: ВСУ потеряли до 265 военных на Донецком направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 265 военных на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что украинские войска потеряли до 265 военных на Донецком направлении. Как отметили в ведомстве, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны.

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