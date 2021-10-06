Губернатор Омской области Бурков предложил повысить объем дотации регионов

ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на парламентских слушаниях в Совете Федерации предложил впервые за пять лет повысить регионам объем дотации на выравнивание бюджетов, сообщили в пресс-службе облправительства.