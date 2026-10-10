❗️⚡️Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера Встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни.
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