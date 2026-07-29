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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин о сборной России: «Надеемся, что сможем пошуметь на международной арене в ближайшее время. Главное – собрать хороший коллектив, и результат будет всегда»

Вратарь « Айлендерс » Илья Сорокин высказался о ситуации с отстранением сборной России от международных турниров под эгидой ИИХФ .

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