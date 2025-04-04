В Боткинской больнице завершен ремонт исторического корпуса

Завершена модернизация и реставрация построенного в 1909 году десятого корпуса ММНКЦ им. Боткина. Как отметил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, здание является объектом культурного наследия.
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