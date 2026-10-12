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Ультиматум Зеленскому: США готовы перекрыть Киеву военную поддержку

Ультиматум Зеленскому: США готовы перекрыть Киеву военную поддержку

Вашингтон предупредил Киев и европейских союзников о возможных серьёзных последствиях продолжения украинских атак на российские энергетические объекты.

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