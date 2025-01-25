Вывод американских войск из Германии: политические дебаты и стратегические последствия Ирина ВальковаВ политической среде Германии вновь разгорелась дискуссия о необходимости пересмотра отношений с США, в частности, касающихся присутствия американских войск и ядерного оружия на территории страны.
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