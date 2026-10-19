В сентябре 2026 года в России наблюдался значительный рост продаж автомобилей с пробегом. По данным «Автостат», этот показатель увеличился на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,7% относительно сентября 2025 года, достигнув рекордных 557,1 тысячи проданных машин.
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