Отец застрелил дочь из-за видео в TikTok

Global Look Press/Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency В Пакистане мужчина застрелил собственную дочь из-за того, что она выкладывала видео в социальную сеть TikTok, сообщили в издании The Express Trubune.
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