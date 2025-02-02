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Отец застрелил дочь из-за видео в TikTok

Отец застрелил дочь из-за видео в TikTok

Global Look Press/Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency В Пакистане мужчина застрелил собственную дочь из-за того, что она выкладывала видео в социальную сеть TikTok, сообщили в издании The Express Trubune.

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