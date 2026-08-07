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Грушко назвал условие прочного мира на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что достижение прочного мира на Украине напрямую зависит от урегулирования вопроса о возможном вступлении Киева в Североатлантический альянс.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Какие ограничения на вооружённые силы? Ведь это уже было. На Германию накладывали после 1918 года. А через 20 лет она войну мировую начала , вооружившись по полной! А Япония сейчас. Что за &quot;пробы мысли&quot; у Грушко? Что нам готовят?  Путин , народ в России грамотный. В основном грамотный, я не беру в расчёт вообще геников типа Ланской, или некоторых, которые нам уже годы рассказывают, как Ленин жил хорошо в эмиграции. Ситуация в России очень напоминает ситуацию 1936-1939 годов. В 1936 году мы Испании помогали отстоять приход к власти победивших на выборах. Сейчас Запад помогает хунте , захватившей в результате переворота власть на Усраине.  Тогда в 1936 году победили фашисты. Неужели мы им сейчас позволим победить?
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