Грушко назвал условие прочного мира на Украине

АС

Анатолий Страшко

Какие ограничения на вооружённые силы? Ведь это уже было. На Германию накладывали после 1918 года. А через 20 лет она войну мировую начала , вооружившись по полной! А Япония сейчас. Что за "пробы мысли" у Грушко? Что нам готовят? Путин , народ в России грамотный. В основном грамотный, я не беру в расчёт вообще геников типа Ланской, или некоторых, которые нам уже годы рассказывают, как Ленин жил хорошо в эмиграции. Ситуация в России очень напоминает ситуацию 1936-1939 годов. В 1936 году мы Испании помогали отстоять приход к власти победивших на выборах. Сейчас Запад помогает хунте , захватившей в результате переворота власть на Усраине. Тогда в 1936 году победили фашисты. Неужели мы им сейчас позволим победить?