Военное обозрение

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Аргентинская компания отказалась принимать российские танкеры с газом под предлогом санкций

Аргентинская компания отказалась принимать российские танкеры с газом под предлогом санкций

Государственная нефтегазовая компания Аргентины Enarsa не стала принимать партию сжиженного природного газа (СПГ) из России.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Записать в тетрадку за 2 копейки: такого-то числа Аргентина доставила РФ такой-то убыток, следовательно, в будущем гарантированно доставить такой же убыток Аргентине.
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