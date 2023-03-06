Почему ненавидят Сталина

Портрет Иосифа Виссарионовича Сталина в Кремле. 1941 год. Автор американский фотограф Маргарет Бурк-Уайт Народный вождь Иосиф Сталин принял совершенно убитую, выгоревшую страну, которая пережила цивилизационную, проектную и государственную катастрофу в 1917-1920 гг.
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