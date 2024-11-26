Образовательный комплекс на 950 мест построят в Ильменском проезде

Образовательный комплекс начали строить в Ильменском проезде (владение 1). Работами занимается инвестор в рамках подписанного с городом договора участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы.
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