Путин и Трамп договорились о будущих визитах в Россию и США

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", – написал Трамп в соцсетях Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин договорились о тесном сотрудничестве, включающем будущие визиты в Россию и США.
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