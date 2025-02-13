Путин и Трамп договорились о будущих визитах в Россию и США

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", – написал Трамп в соцсетях Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин договорились о тесном сотрудничестве, включающем будущие визиты в Россию и США.