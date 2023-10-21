Вместо спортсменов самосвалы. Что происходит на трассе «Фонтаны»? 

Петрозаводчане переживают, когда в этом году смогут встать на любимую лыжню Текст и фото: Антонина Кябелева Реконструкция трассы «Фонтаны», которая началась летом 2023 года, вызвала обеспокоенность жителей Петрозаводска.
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