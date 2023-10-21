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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Вместо спортсменов самосвалы. Что происходит на трассе «Фонтаны»? 

Петрозаводчане переживают, когда в этом году смогут встать на любимую лыжню Текст и фото: Антонина Кябелева Реконструкция трассы «Фонтаны», которая началась летом 2023 года, вызвала обеспокоенность жителей Петрозаводска.

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