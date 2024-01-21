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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Aleksandr Sobolev
    P.S. И что что ты старик - чел. в возрасте? Что это дает какие-то привилегии? Куча стариков - что жизнь свою прожили ...Кто разжигает меж...
  • Aleksandr Sobolev
    Ух как порвало тупую совковую никчемность от ПРАВДЫ! Лепота!😄 (((да и про "храбрость"...Не ради хвастовства а чтобы ...Кто разжигает меж...
  • Александр24
    22,4% дотаций - это самая малость, да? На 4 крошечные республики? А вы знаете, какая там безработица, нет? Посмотрите...Кто разжигает меж...

"Элита" напряглась. Закон о конфискации завтра будет в Госдуме. Отберут ли замки задним числом

"Элита" напряглась. Закон о конфискации завтра будет в Госдуме. Отберут ли замки задним числом

Соответствующее заявление опубликовал в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

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Комментарии
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Татьяна Петрова
Людей очень жалко. Которые внезапно оказались &quot;за границей&quot; своего государства.  Сколько крови, слёз пролито. Сколько погибло невинных в бывших республиках,  Да и у нас  90-е были страшными.  Вспоминать не хочется.  Не могу простить &quot;руководящей и направляющей&quot; предательства собственного народа. И сейчас не верю их последователям. Первые предадут, если, не дай Бог, власть им вернуть.
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8 час.
Виктор Илюшин
Вот когда увидим или хотя бы услышим о том, как этих &quot;заблудившихся&quot; патриотов лишают званий, наград и имущества, вот тогда и поверим. А пока вон едут обратно, и ничего...покаются перевёртыши, слезу по щеке размажут, и по новым сценариям кривляться будут. Хватит разговоров, действовать пора.
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СР
Сергей Ручкин
И в титрах указывать :&quot;В ролях- Иванов, Петров и прочие..&quot;
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