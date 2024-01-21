"Элита" напряглась. Закон о конфискации завтра будет в Госдуме. Отберут ли замки задним числом

Татьяна Петрова Людей очень жалко. Которые внезапно оказались "за границей" своего государства. Сколько крови, слёз пролито. Сколько погибло невинных в бывших республиках, Да и у нас 90-е были страшными. Вспоминать не хочется. Не могу простить "руководящей и направляющей" предательства собственного народа. И сейчас не верю их последователям. Первые предадут, если, не дай Бог, власть им вернуть.

Виктор Илюшин Вот когда увидим или хотя бы услышим о том, как этих "заблудившихся" патриотов лишают званий, наград и имущества, вот тогда и поверим. А пока вон едут обратно, и ничего...покаются перевёртыши, слезу по щеке размажут, и по новым сценариям кривляться будут. Хватит разговоров, действовать пора.