Боец ВС РФ Александр рассказал о ситуации ВСУ в Волчанске

Военный ВС РФ Александр рассказал «ФедералПресс» о ситуации на передовой под Харьковом. Он отметил, что армия киевского режима испытывает дефицит резервов, что мешает им закрывать появляющиеся «дыры» на линии соприкосновения.
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