Склады крупнейших украинских компаний поражены в ходе сегодняшних ударов (ФОТО, ВИДЕО)

Склады крупнейших украинских компаний поражены в ходе сегодняшних ударов. Уничтожены или повреждены склады «Сільпо», Comfy, «Фора», «Аврора», Roshen, «Будинок Іграшок» и «Бергер Карго Украина», передают украинские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии