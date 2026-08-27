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Русская весна

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Склады крупнейших украинских компаний поражены в ходе сегодняшних ударов (ФОТО, ВИДЕО)

Склады крупнейших украинских компаний поражены в ходе сегодняшних ударов (ФОТО, ВИДЕО)

Склады крупнейших украинских компаний поражены в ходе сегодняшних ударов. Уничтожены или повреждены склады «Сільпо», Comfy, «Фора», «Аврора», Roshen, «Будинок Іграшок» и «Бергер Карго Украина», передают украинские СМИ.

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