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«Севергрупп» получила права на разнообразный портфель брендов ГК «Кордиант»

«Севергрупп» получила права на разнообразный портфель брендов ГК «Кордиант»

Компания «Севергрупп», принадлежащая Алексею Мордашову, приобрела группу компаний «Кординант». Сумма сделки не раскрыта, однако отмечается, что «Севергрупп» получит право собственности на активы с 1 октября 2024 года, и сделка была одобрена антимонопольными органами.

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