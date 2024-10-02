«Севергрупп» получила права на разнообразный портфель брендов ГК «Кордиант»

Компания «Севергрупп», принадлежащая Алексею Мордашову, приобрела группу компаний «Кординант». Сумма сделки не раскрыта, однако отмечается, что «Севергрупп» получит право собственности на активы с 1 октября 2024 года, и сделка была одобрена антимонопольными органами.