Внешний вид, поведение, баланс беседы: что ценит работодатель

Собеседование при приеме на работу — это этап, когда нужно за короткое время нужно показать себя с лучшей стороны и произвести хорошее впечатление на работодателя, отметила в разговоре с «Парламентской газетой» директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии