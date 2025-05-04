Внешний вид, поведение, баланс беседы: что ценит работодатель

Собеседование при приеме на работу — это этап, когда нужно за короткое время нужно показать себя с лучшей стороны и произвести хорошее впечатление на работодателя, отметила в разговоре с «Парламентской газетой» директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.