В Петербурге 26 февраля будет тепло и без осадков

Столбик термометра покажет плюс 3 градуса Атмосферный фронт, приближающийся с запада, в среду, 26 февраля, принесёт в Петербурге обширные поля облаков, а вот вероятность осадков пока останется невелика, сообщают «Метеовести».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии