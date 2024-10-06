Аксаков: Закон о накопительных вкладах на жилье в России вступит в 2025 году

Весной 2025 года в России может вступить в силу закон о жилищно-накопительных вкладах. Принять проект документа планируется в конце этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
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