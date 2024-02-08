"Неожиданный" эффект от ситуации в Красном море для России или в чьи шлепанцы обуты хуситы

Алексей Горшков

НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАНУ УТВЕРЖДАТЬ: БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НАДО УДЕЛЯТЬ СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ !!! Арктику мы,по-моему, вообще недооцениваем! А ведь она - проект, коммерчески для страны не только не разорительный, а даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся! Если так подумать - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да каждое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА, связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать - Суэцкий канал,и ему подобные Панамский, Гибралтар, и даже Босфор с Дарданеллами - просто "сдуются" сами, потеряв клиентов!