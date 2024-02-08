ПРОСТО О СЛОЖНОМ На заставке к статье карта нахождения морских судов в реальном времени. Легко увидеть, что еще недавно главный маршрут, через Красное море, сейчас практически не используется.
"Неожиданный" эффект от ситуации в Красном море для России или в чьи шлепанцы обуты хуситы
Комментарии
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Алексей Горшков
НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАНУ УТВЕРЖДАТЬ: БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НАДО УДЕЛЯТЬ СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ !!! Арктику мы,по-моему, вообще недооцениваем! А ведь она - проект, коммерчески для страны не только не разорительный, а даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся! Если так подумать - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да каждое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА, связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать - Суэцкий канал,и ему подобные Панамский, Гибралтар, и даже Босфор с Дарданеллами - просто "сдуются" сами, потеряв клиентов!
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15 час.
Галина Смирнова
Как-то надо замотивировать их и на кабель, чего время зря терять
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8 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Все это прекрасно и радостно. Остается самый главный вопрос? Кто на этом будет зарабатывать и получать дивиденды? Акционеры из семей политиков, чиновников, бизнесменов и олигархов, а что от этого получит Россия и непосредственно народ? Только не надо говорить что это поступления в бюджет России из которого идут народные деньги на социалку и т.д. и разворовываются опять теми же лицами вышеперечисленными....
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8 час.
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