Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Неожиданный" эффект от ситуации в Красном море для России или в чьи шлепанцы обуты хуситы

"Неожиданный" эффект от ситуации в Красном море для России или в чьи шлепанцы обуты хуситы

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ На заставке к статье карта нахождения морских судов в реальном времени. Легко увидеть, что еще недавно главный маршрут, через Красное море, сейчас практически не используется.

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Комментарии
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Алексей Горшков
НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАНУ УТВЕРЖДАТЬ: БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НАДО УДЕЛЯТЬ СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ !!! Арктику мы,по-моему, вообще недооцениваем! А ведь она - проект, коммерчески для страны не только не разорительный, а даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся! Если так подумать - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да каждое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА, связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать - Суэцкий канал,и ему подобные Панамский, Гибралтар, и даже Босфор с Дарданеллами - просто &quot;сдуются&quot; сами, потеряв клиентов!
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