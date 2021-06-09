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Ничушкин против «Вегаса»: 4-й матч без очков, 5 бросков, 5 хитов, 2 блока, 2-й айстайм среди форвардов «Колорадо»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин принял участие в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:3 ОТ, 2-3).

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