️Предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, начать предлагаем 15 мая в Стамбуле — Путин Сейчас идет война, а мы предлагаем переговоры, что здесь плохого? — Путин «Отпускаю вас с Богом».
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