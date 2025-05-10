️Предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, начать предлагаем 15 мая в Стамбуле — Путин Сейчас идет война, а мы предлагаем переговоры, что здесь плохого? — Путин «Отпускаю вас с Богом».