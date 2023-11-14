Белый дом: возможности США по оказанию помощи Украине сокращаются с каждым днем

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможности, которыми Вашингтон располагает для оказания помощи украинским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что Конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели.
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