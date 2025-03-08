Сердечная боль: как мягко расстаться с нелюбимым человеком?

Расставание — всегда болезненный процесс, особенно если есть понимание, что любовь ушла. Как разорвать отношения с человеком, к которому больше нет нежных чувств, максимально бережно и безболезненно для второй стороны? В беседе с ИА RuNews24.
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