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Число погибших при пожаре на пароме на Филиппинах увеличилось до 76

Число погибших при пожаре на пароме на Филиппинах выросло до 76 после обнаружения останков ещё 41 человека.

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