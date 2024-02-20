SVT: Швеция не может восполнить запасы оружия из-за поставок на Украину

Швеция не может полностью восполнить запасы вооружений после поставок на Украину. Причина — рост цен в оборонной промышленности, заявил командующий шведской армией Йонни Линдфорс, его процитировало издание SVT.
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