Заноза
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Заноза

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  • Иван Агеев
    Ты можешь говорить что угодно, это только слова. Чистый пиз...ёжь, если по-пацански. Ты просто голимый фраер, понтуеш...Жириновский попал...
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Непуганые идиоты

Непуганые идиоты

Ростислав Ищенко Даля Грибаускайте, экс-президент Литвы, пытавшаяся в своё время неудачно копировать стиль Маргарет Тэтчер (проблема в том, что у Тэтчер стиль был, а у Дали даже представления о том, что это такое, не было), призвала европейцев не бояться российского ядерного арсенала.

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