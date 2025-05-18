Ростислав Ищенко Даля Грибаускайте, экс-президент Литвы, пытавшаяся в своё время неудачно копировать стиль Маргарет Тэтчер (проблема в том, что у Тэтчер стиль был, а у Дали даже представления о том, что это такое, не было), призвала европейцев не бояться российского ядерного арсенала.