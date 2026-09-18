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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Сбер запустит криптокошелёк и торговлю криптой к 1 декабря: готовы доверить?

Сбер запустит криптокошелёк и торговлю криптой к 1 декабря: готовы доверить?

Сбербанк планирует к 1 декабря 2026 года запустить полноценную инфраструктуру для торговли криптовалютой и цифровой депозитарий.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Taurus Zmei
Taurus Zmei

Если государство играет в пирамиды, спекулирует на биржах и ключевой ставке, то куда деваться "бедному крестьянину" и нужна ли такая власть которая четверть века топчется с 1% экономики туды-сюды, не в пример ценам на всё, выросшим в разы

Профиль пользователя ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВизменено

Путин хотя бы у школьников спросил к чему приведёт эта афёра . Мозги что ли  подсохли . Этот сбербанк надо передать в руки народа , а не аферистов . Я лично , если выйдет такой указ у всех своих знакомых и родственников выведу все  свои активы и прекращу работать с ним по линии своих сбережений  . А эту дуру вообще гнать надо из банковской сферы . Крипта уже сейчас ворует электроэнергию в неограниченном и не контролируемым государством  количестве  , а олигархи пользуются списывая их при бесконтрольных отчётах без аудита со стороны государства . А туда уходят триллионы наших с вами народных денег . Потому что электричество визуально не видна и нигде не складируется .  Кто скажет сколько произвели квт и остатки ? А подписывают сами чиновники воры .