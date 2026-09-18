Сбер запустит криптокошелёк и торговлю криптой к 1 декабря: готовы доверить?

Сбербанк планирует к 1 декабря 2026 года запустить полноценную инфраструктуру для торговли криптовалютой и цифровой депозитарий.
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Если государство играет в пирамиды, спекулирует на биржах и ключевой ставке, то куда деваться "бедному крестьянину" и нужна ли такая власть которая четверть века топчется с 1% экономики туды-сюды, не в пример ценам на всё, выросшим в разы
Путин хотя бы у школьников спросил к чему приведёт эта афёра . Мозги что ли подсохли . Этот сбербанк надо передать в руки народа , а не аферистов . Я лично , если выйдет такой указ у всех своих знакомых и родственников выведу все свои активы и прекращу работать с ним по линии своих сбережений . А эту дуру вообще гнать надо из банковской сферы . Крипта уже сейчас ворует электроэнергию в неограниченном и не контролируемым государством количестве , а олигархи пользуются списывая их при бесконтрольных отчётах без аудита со стороны государства . А туда уходят триллионы наших с вами народных денег . Потому что электричество визуально не видна и нигде не складируется . Кто скажет сколько произвели квт и остатки ? А подписывают сами чиновники воры .
как то крипта...для большинства не актуально....😀😀😀