Заявление Зеленского о новом контрнаступлении назвали началом торга

REUTERS/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся контрнаступлении в Черном море являются началом торга за гарантии личной безопасности, заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
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