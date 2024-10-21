Ненавидел СССР, пережил неслыханный позор в России, стал жертвой воров. История о легендарном Ягре

Скандал.В марте 2024 года имя легенды НХЛ Яромира Ягра упоминалось в контексте кражи. Дело в том, что в этом году «Питтсбург» вывел номер великого чеха из обращения и поднял под своды арены его именной стяг.
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