Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Хроники СВО: а не спешите их хоронить

Хроники СВО: а не спешите их хоронить

Исторические напёрстки Собрал веником на полу избы-отвечальни несколько едких вопросов и пренебрежительных реплик, вмещающихся в компактный совочек с гравировкой «не дури голову своей военной наукой, дроны её низложили».

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