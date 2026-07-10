Хроники СВО: а не спешите их хоронить

Исторические напёрстки Собрал веником на полу избы-отвечальни несколько едких вопросов и пренебрежительных реплик, вмещающихся в компактный совочек с гравировкой «не дури голову своей военной наукой, дроны её низложили».
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