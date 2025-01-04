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Джей Джей Редик ответил на критику Чарльза Баркли: «Честно говоря, не досмотрел до конца. Мне буквально все равно»

«После матча я получил от кого-то сообщение. Я посмотрел в телефон, и там было что-то о Чарльзе Баркли.

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