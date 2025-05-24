Котопёс недели: возьмите из приюта трогательного щенка Бисквита или нежного кота Ахиллеса

Два суперпитомца готовы к встрече со своими людьми. фото: приют БирюлевоМы продолжаем еженедельно знакомить вас с животными из приютов, потому что уверены: из них получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.
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