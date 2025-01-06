Освобождение Курахово: прекращение обстрелов, укрепление позиций России

Освобождение Курахово российскими войсками лишило Киев возможности вести обстрелы Донецка. Важный логистический узел на юго-западе Донбасса теперь под контролем, что затрудняет снабжение ВСУ на донецком направлении.
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