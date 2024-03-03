Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно.
Германия забыла о благодарности России
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Ушло поколение политиков и людей, помнивших вторую мировую войну, к власти пришли манкурты и негодяи, воспитанные американцами в ненависти к России и равнодушии к своим гражданам.
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