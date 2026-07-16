SBU is preparing an emergency charge against Fedorov — Mosiychuk*

The Security Service of Ukraine is urgently preparing a case against former Defense Minister Mikhail Fedorov on the fact of receiving money from a network of fraudulent call centers and online casinos, said former Verkhovna Rada deputy Igor Mosiychuk❶.
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