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The Eurasia Daily news agency

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SBU is preparing an emergency charge against Fedorov — Mosiychuk*

SBU is preparing an emergency charge against Fedorov — Mosiychuk*

The Security Service of Ukraine is urgently preparing a case against former Defense Minister Mikhail Fedorov on the fact of receiving money from a network of fraudulent call centers and online casinos, said former Verkhovna Rada deputy Igor Mosiychuk❶.

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