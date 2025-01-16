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В договоре Армении с США отсутствует самое главное

В договоре Армении с США отсутствует самое главное

@ U.S. Department of State Tекст: Евгений Крутиков Поздним вечером 14 января в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали так называемую Хартию о стратегическом партнерстве.

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Eduard
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