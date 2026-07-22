Клубничный рай без клубники

Почему в первый и последний раз мы посетили фестиваль клубники «Виктория» в Байкальске. В принципе в этом городе мы уже бывали не раз, но без особых ожиданий.
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