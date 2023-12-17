Аксёнов поздравил личный состав и ветеранов Ракетных войск с профессиональным праздником

Ракетные войска стратегического назначения – это щит нашей Родины, воплощение оборонной мощи России, надёжный инструмент сдерживания международных хищников, которые мечтают стереть нашу страну с карты мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии