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Крымское информационное агентство

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Аксёнов поздравил личный состав и ветеранов Ракетных войск с профессиональным праздником

Аксёнов поздравил личный состав и ветеранов Ракетных войск с профессиональным праздником

Ракетные войска стратегического назначения – это щит нашей Родины, воплощение оборонной мощи России, надёжный инструмент сдерживания международных хищников, которые мечтают стереть нашу страну с карты мира.

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