CBS: новый доклад МАГАТЭ по Ирану усугубит ситуацию на Ближнем Востоке

Иран вновь увеличил свои запасы урана, обогащённого до уровня, близкого к оружейному, вопреки международным требованиям, говорится в конфиденциальном докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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