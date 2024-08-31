Экс-мундепа Брюханову оштрафовали за участие в нежелательной в РФ организации

Экс-депутата муниципального округа Москвы Анастасию Брюханову, объявленную в розыск и обвиняемую в распространении фейков о ВС РФ, признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили штраф.
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