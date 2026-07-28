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Регионы России

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Аршавин назвал разгром «Акрона» неожиданным итогом старта РПЛ

Аршавин назвал разгром «Акрона» неожиданным итогом старта РПЛ

Бывший нападающий сборной России и клубов «Зенит» и «Арсенал» Андрей Аршавин признался, что самым неожиданным результатом первого тура чемпионата России по футболу стал не успех «Зенита», а крупная победа над «Акроном» со счетом 5:0.

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